Vreemde geur blijkt drugslab

Omdat niet duidelijk was of er personen in het pand aanwezig waren, werden medewerkers van het arrestatieteam ingezet. Zij troffen uiteindelijk niemand aan. De brandweer verrichtte ondertussen metingen naar mogelijke gevaarlijke stoffen. Toen de situatie voor de politieagenten veilig bleek, werd de afgesloten ruimte bekeken. Hier trof de politie een werkend XTC-laboratorium aan, waar de werkzame stof van XTC werd geproduceerd, MDMA. Het lab wordt opgeruimd door de dienst Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO). Zij zijn gespecialiseerd in het ontmantelen van dergelijke gevaarlijke opstellingen. De bewoner die in de tussentijd was gearriveerd, is aangehouden en zit vast voor verder onderzoek.