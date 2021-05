Vrouw licht gewond bij val in woning

Rond 17.00 uur kwam bij de hulpdiensten een melding van een steekincident binnen. Er werd direct opgeschaald en twee ambulances en een traumaheli werden naar de Evertsenstraat gestuurd. Daar aangekomen bleek dat het slachtoffer al op eigen gelegenheid naar de ziekenhuis was gegaan. Inzet van de ambulances en traumaheli was niet nodig.

In het ziekenhuis is de vrouw behandeld voor een lichte verwonding.

Het was een tijdje onduidelijk wat precies gebeurd was. De politie stelde een onderzoek in en nam een verklaring van het slachtoffer op. Daaruit bleek dat ze in de woning was gevallen waarbij ze de verwonding had opgelopen.

De vrouw kon na behandeling het ziekenhuis weer verlaten en het politieonderzoek is afgerond.