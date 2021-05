Verdachte aangehouden na dodelijk steekincident

Het onderzoek is in volle gang en we zoeken uit wat deze avond gebeurd is. Als er mensen zijn die iets gezien of gehoord hebben rond 21:50 uur ter hoogte van de Dragonstraat in Arnhem horen we dat graag. Mochten mensen camerabeelden hebben in de omgeving van de Dragonstraat, ontvangen we die ook graag. Tips en informatie doorgeven kan via 0900-8844 of via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem). Beelden kunt u met ons delen via ons meldformulier.

2021208018 JS