Straatrover aangehouden dankzij hulp burgers

Utrecht - Zaterdagmorgen 8 mei is in de Voorstraat een man aangehouden, nadat hij een slachtoffer had mishandeld en hem daarbij ook van zijn laptop had beroofd. Twee getuigen die het incident zagen gebeuren konden de verdachte na het incident tegenhouden en waren zo verantwoordelijk voor deze aanhouding.