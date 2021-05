Getuigen gezocht van autobrand

Rond 04.00 uur kreeg de politie melding dat een auto in brand zou staan aan de Heijermansstraat. Nadat de brandweer het vuur had geblust, hebben agenten een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van de brand. De politie houdt rekening met brandstichting.



Voor dit onderzoek is de politie op zoek naar getuigen. Heeft u rond 04.00 uur iets verdachts gezien in de omgeving van de Heijermansstraat? Of heeft u andere informatie over deze autobrand? De politie neemt ook graag kennis van eventuele (camera)beelden. U kunt ze uploaden via dit formulier onder vermelding van zaaknummer: 2021093991. Neem dan contact op de politie via 0900-8844. U kunt ook anoniem uw informatie delen via Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000.

