Man zwaargewond na schietincident

Rond 21.25 uur kreeg de politie de melding van getuigen uit de Beeksteeg dat een vrouw zou worden geslagen en dat een witte Caddy bestelbus zou zijn weggereden. Hierop is de politie ter plaatse gegaan en de politie trof een zwaargewonde man aan. De man, een 45-jarige Haarlemmer bleek ernstig gewond te zijn en hij werd met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.

De witte bestelbus werd door de politie later aangetroffen in Zandvoort. Er zat toen niemand meer in. De bestelbus is in beslag genomen voor nader onderzoek.

De politie is direct een onderzoek gestart en heeft meerdere buurtbewoners gesproken. De Beeksteeg werd voor nader onderzoek afgesloten voor het publiek in verband met sporenonderzoek.

De recherche zet het onderzoek voort.

2021093913