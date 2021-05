Politie zoekt getuigen van autobrand

Omstreeks 03.00 uur kreeg de politie melding dat een auto die geparkeerd stond aan de Wim Sonneveldstraat in brand stond. De brandweer heeft de brand geblust. Uit een eerste onderzoek kwam nog geen brandoorzaak naar voren. De politie sluit brandstichting niet uit.

De politie is voor dit onderzoek op zoek naar getuigen. Heeft u rond 03.00 uur iets verdachts gezien in de omgeving van de Wim Sonneveldstraat? Of heeft u andere informatie over deze autobrand? De politie neemt ook graag kennis van eventuele (camera)beelden. U kunt ze uploaden via dit formulier onder vermelding van zaaknummer: 2021093979. Neem dan contact op de politie via 0900-8844. U kunt ook anoniem uw informatie delen via Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000.

