Getuigen gezocht overval juwelier in Ridderkerk

Rond 17.15 uur, net voor sluitingstijd, kwam er een man de juwelier binnenlopen. Hij toonde interesse in diverse sieraden. De winkelmedewerkster hielp de man en wilde een vitrinekast openen om de sieraden te laten zien aan de man. Op dat moment sloeg het gedrag van de man om en zei dat dit een overval was waarbij hij een vuurwapen toonde. Hij nam een groot aantal sieraden uit de vitrinekasten, stopte deze in zijn tas en verliet de juwelier.



Signalement van de overvaller

De politie wil heel graag weten wie de man is die een groot aantal sieraden buit maakte bij deze overval. Het gaat om een man met een licht getinte huidskleur, zwart haar en een normaal postuur. Hij is ongeveer 1.80 meter lang en tussen de 30-40 jaar. Hij droeg een blauwe met witte strepen jack, voorzien van Noorse vlaggen op de mouwen, een witte pet met een rode bies waar het woord ‘Abarth’ met witte letters opgedrukt stond, een lichtblauwe spijkerbroek met scheurtjes in de broekspijpen, zwarte schoenen met witte zolen en een blauw mondkapje. Daarnaast had een gele Jumbo big shopper tas bij zich. Nadat hij de juwelier verliet, stapte hij op een groene herenfiets en fietste weg in de richting van de Rabobank.



Heeft u meer informatie?

Dan komen wij heel graag in contact met u. Heeft u bijvoorbeeld meer informatie over deze overvaller, heeft u iets gezien of heeft u camerabeelden die nog niet bekend bij ons zijn en die waardevol kunnen zijn? Bel dan naar 0900-8844 of meld het anoniem via 0800-7000. U kunt ook gebruik maken van onderstaand tipformulier.