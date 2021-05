Man aangehouden na bedreiging terrasbezoeker

Foto: stockfoto

De terrasbezoeker had met twee vrienden afgesproken op het terras om zijn verjaardag te vieren. Het was rond half één ‘s middags. Een man keek hem herhaaldelijk vreemd aan, liep op een gegeven moment op hem af en trok een groot mes uit zijn broek. Nadat de man de terrasbezoeker bedreigde met het mes liep hij verder. De terrasbezoeker alarmeerde de politie.



Agenten waren op de Watertorenweg op zoek naar de man met het mes toen zij een kreet hoorden vanaf de parkeerplaats. Daar zagen zij de man staan met het mes in zijn hand. Omdat het een gevaarlijke situatie was, gebruikten zij voor de aanhouding de Benaderingstechniek Gevaarlijke Verdachten (BTGV) wat betekent dat zij het vuurwapen richten terwijl ze de verdachte aanwijzingen geven. De man werd meerdere keren gesommeerd zijn mes te laten vallen en zijn handen te laten zien. Omdat hij deze aanwijzingen niet opgevolgde, hebben de agenten pepperspray gebruikt en uiteindelijk een waarschuwingsschot gelost. Daarna konden de agenten de man aanhouden. Het gaat om een 33-jarige Rotterdammer.