Verkoop exclusieve sneakers eindigt in beroving en schieten

Een 30-jarige Rotterdammer zet via social media een paar exclusieve sneakers te koop. Hij maakt een afspraak met een geïnteresseerde koper voor zondag 9 mei om 18.15 uur op de Houdringeweg. Terwijl hij in zijn auto wachtte, zag hij vanaf de Eijsdenstraat twee jongens aan komen lopen. De verkoop lijkt in eerste instantie gemoedelijk te verlopen, maar opeens geeft één van de jongens hem een klap en richten zij een vuurwapen op de man. De jongens pakken spullen uit de auto van de man en rennen vervolgens een steegje tussen de huizen in. De man stapt in zijn auto om achter de jongens aan te gaan, maar dan schiet één van de twee daders op zijn auto. Dan nog geeft de man het niet op en gaat verder op zoek naar de daders, maar verliest ze uit het oog.



De politie is een onderzoek gestart naar de beroving en beschieting en komt daarvoor graag in contact met getuigen en/ of mensen die beschikken over camerabeelden in de omgeving van de Houdringeweg / Eijsdenstraat.



Het slachtoffer omschrijft de daders als twee jongens met een donkere huidskleur, vermoedelijk ergens tussen de 16 en 20 jaar oud. Beiden zijn ongeveer 1.75m lang en beiden waren geheel in het zwart gekleed. De ene man had een slank postuur, de andere een normaal postuur en kleine dreads die onder zijn pet vandaan staken.



Heeft u zondag omstreeks half zeven ’s avonds twee jongens zien rennen in de Beverwaard die aan deze omschrijving voldoen, dan komt de recherche van Rotterdam-Zuid graag met u in contact. U kunt bellen met 0900-8844 of als u liever anoniem wilt blijven met 0800-7000.