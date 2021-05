Woningen beschoten aan de Dirkslandstraat

Foto: stockfoto politie



Buurtbewoners meldden meerdere schoten te hebben gehoord in de nacht van zondag op maandag. Er werden meerdere hulzen aangetroffen en twee woningen zijn beschadigd geraakt.

Door oplettendheid van getuigen kon de politie even later in de wijk twee verdachten aanhouden. Een man van 20 jaar en een man van 18 jaar, beiden uit Rotterdam.



De politie doet verder onderzoek naar dit schietincident. Heeft u informatie of camerabeelden die ons kunnen helpen? Bel dan naar 0900-8844 of tip anoniem via 0800-7000. U kunt ook gebruik maken van onderstaand tipformulier.