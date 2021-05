Doorbraak in onderzoek schietincident in taxi

Tilburg - De recherche heeft achterhaald wie er als verdachte kan worden aangemerkt van het schietincident in een taxi in Tilburg in de nacht van zaterdag 1 op zondag 2 mei jl. Het gaat om een 33-jarige Tilburger, een bekende van de politie. Hij is echter nog niet aangetroffen. De speurders zijn ook nog steeds op zoek naar getuigen van het incident, met name naar de twee andere passagiers die in de taxi zaten. Zij worden dringend opgeroepen om zich bij de Tilburgse politie te melden. Dit geldt ook mensen die meer weten over de huidige verblijfplaats van de verdachte