Politie ontdekt drugslab in het buitengebied

Criminelen willen geen pottenkijkers bij hun activiteiten. Daarom kiezen ze bij voorkeur voor afgelegen locaties voor een drugslab. Het lab in Angeren is daarvan een goed voorbeeld, het ligt in het buitengebied. Datzelfde buitengebied weten we met z’n allen bij mooi weer goed te vinden om er te wandelen of te fietsen. Al die ogen, oren en neuzen zijn van groot belang! Want onze veiligheid is iets van ons allemaal en om drugscriminelen te stoppen, is het noodzakelijk dat we met z’n alleen een stap vooruit zetten. Zie of hoor je iets verdachts of ruik een verdachte chemische geur in het buitengebied? Meld het dan bij de politie. Wij nemen dit soort meldingen altijd serieus. De melding kan maar zo het ontbrekende puzzelstukje in een onderzoek zijn, waardoor we een drugslab op het spoor komen.