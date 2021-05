Getuigen gezocht van twee autobranden

Omstreeks 22.45 uur kreeg de politie melding dat twee geparkeerde auto’s aan de Treilerstraat in brand stonden. De brandweer heeft de brand geblust.

Onderzoek & getuigenoproep

De politie houdt rekening met brandstichting maar om dit met zekerheid te kunnen zeggen doet de forensische opsporing sporenonderzoek. Daarnaast is er contact met de eigenaren van de auto’s en doen we een buurtonderzoek om te achterhalen of iemand iets gezien of gehoord heeft ten tijde van de autobranden of vlak ervoor of erna. In het onderzoek worden ook camerabeelden bekeken. Heeft u een camera rondom uw woning of erf waar mogelijk iets op te zien is wat te maken kan hebben met de brand? Dan vragen we u die veilig te stellen en met ons te delen. Dit kunnen bijvoorbeeld ook beelden zijn van verkeer dat langs rijdt rond het tijdstip van de branden. U kunt beelden uploaden via dit formulier onder vermelding van zaaknummer: 2021094677.

Heeft u rond 22.45 uur iets verdachts gezien in de omgeving van de Treilerstraat? Of heeft u andere informatie over deze autobranden? Neem dan contact op de politie via 0900-8844. U kunt ook anoniem uw informatie delen via Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000.

2021094677