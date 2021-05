Verdachte (18) aangehouden voor overval telefoonwinkel Kinkerstraat

Op die bewuste vrijdag 11 december renden even na 11:00 uur twee mannen de zaak in. Ze sprongen direct over de balie en bedreigden het personeel met een mes. Vervolgens namen ze een aantal telefoons van het merk iPhone weg en gingen er vandoor. De mannen sloegen bij het verlaten van de winkel linksaf en stapten op een gereedstaande witte brom- of snorfiets. Bij de overval raakte niemand gewond.