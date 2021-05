Dodelijk steekincident Rijswijkseweg in Team West

Dodelijk steekincident- Den Haag

Op donderdagavond 6 mei rond 20.20 uur vond er op de Rijswijkseweg ter hoogte van de Van Leeuwenhoekstraat een dodelijk steekincident plaats. Bij dit dodelijk steekincident overleed een 17-jarige man. Later op de avond werden in Rotterdam een 21-jarige man en een 17-jarige vrouw aangehouden, ook werd er ook nog een 20-jarige man aangehouden. In de uitzending wordt een getuigenoproep gedaan.







Inbraak opticien – Wateringen

Op zaterdagochtend 6 maart rond 03.15 uur vond er een inbraak plaats bij een opticien aan de Herenstraat in Wateringen. De inbrekers zijn via het dak en een lichtkoepel naar binnen gekomen. Bij de inbraak is grote schade aangericht en zijn er veel brillen weggenomen. In de uitzending worden camerabeelden getoond van de drie inbrekers.



Geweld demonstratie Malieveld- Den Haag

Bij een demonstratie op het Malieveld in Den Haag op zondag 14 maart vonden ongeregeldheden plaats. Hierbij werd geweld gepleegd tegen de aanwezige politieagenten. In de uitzending worden er camerabeelden getoond van twee personen die geweld hebben gepleegd.



Voorbereiding liquidatie - Soest

Half maart is er na informatie over de voorbereidingen op een liquidatie een 35- jarige man uit Den Haag aangehouden. Uit onderzoek bleek het mogelijke slachtoffer woonachtig te zijn in Soest. Rond de woning van het mogelijke slachtoffer aan de Soesterenweg hebben er voorverkenningen plaats gevonden. Op vrijdag 5 maart werden een zwartkleurige Opel Zafira en twee onbekende mannen gezien. In de uitzending worden er ook beelden getoond van een voorverkenning op dinsdag 9 maart met daarbij een witkleurige Volkswagen Caddy en een onbekende man.



