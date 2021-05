Themaperiodes van de verkeerspolitie zorgen voor focus en educatie

Foto: via Instagram @verkeerspolitie_rotterdam



De verkeerspolitie doet veel: van het assisteren bij en analyseren van een verkeersongeval tot aan het uitvoeren van controles. Om ervoor te zorgen dat alle verkeersonderwerpen de aandacht krijgen die zij nodig hebben, zijn er ‘themaperiodes’ in het leven geroepen. De themaperiodes worden internationaal bepaald en in een themaperiode, die twee weken duurt, wordt extra aandacht gegeven aan een specifiek onderwerp. Zo staat er bijvoorbeeld een aantal keer per jaar het thema ‘snelheid’ op het programma. In die themaweek voert Team Verkeer bijvoorbeeld extra snelheidscontroles uit op plekken in de Eenheid Rotterdam die daarom vragen.



Michiel Ilmer, operationeel specialist bij Team Verkeer van de Eenheid Rotterdam vertelt waarom de themaperiodes hen helpen en zo belangrijk zijn: “Onze doelen zijn verkeersproblemen aanpakken en verkeersslachtoffers voorkomen. Met de themaperiodes komen alle belangrijke verkeersthema’s aan bod. Door steeds onze focus op een bepaald onderwerp te hebben, kunnen we daar écht aandacht aan geven en doen we niet alles maar een beetje. Een themaperiode betekent uiteraard niet dat we niet naar andere problemen, incidenten, etc. kijken.”



Kennis delen over verkeersthema’s via Instagram

Momenteel draait de themaperiode: recreatieverkeer. Veel mensen genieten nu van de meivakantie en gaan eropuit met hun caravan of vouwwagen. De verkeerspolitie geeft in de periode van 3 t/m 16 mei dus extra aandacht aan deze verkeersdeelnemers, maar weet jij eigenlijk wel hoe zwaar een vouwwagen mag zijn en of je daar een apart rijbewijs voor nodig hebt?



Tijdens elk thema kun jij je kennis testen over dat specifieke thema op het Instagram account van de verkeerspolitie Rotterdam (@verkeerspolitie_rotterdam). Volg de verkeerspolitie op Instagram en leer meer over alle verkeersonderwerpen waar de verkeerspolitie mee te maken heeft! T/m 16 mei gaat het dus over recreatieverkeer, daarna komen bijvoorbeeld de onderwerpen snelheid, alcohol & drugs en afleiding in het verkeer aan bod.

Doe mee en maak samen met ons het verkeer een stuk veiliger!