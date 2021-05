Wie (her)kent deze verdachten?

Op maandag 12 april 2021 ging het 18-jarige slachtoffer met twee vrienden met de trein vanuit Amersfoort richting Rotterdam. Via social media was er onenigheid ontstaan met mensen uit Rotterdam. Eenmaal aangekomen op treinstation Rotterdam Alexander, liep het drietal in de richting van metrostation Oosterflank.



Confrontatie

Nog voor hun aankomst bij metrostation Oosterflank, verzamelde een grote groep jongens zich op het metroperron. Omstreeks 18.00 uur ontstond er een confrontatie tussen het drietal en de groep. Wat de aanleiding van deze confrontatie is, wordt nog door de politie onderzocht.|



Gestoken

Deze confrontatie leidde uiteindelijk tot een vechtpartij ter hoogte van het Berlagepad in Rotterdam, waarbij het slachtoffer met een mes in zijn zij werd gestoken. Het slachtoffer is hierop weggerend en zakte ongeveer 400 meter verderop in elkaar aan de Rinze Koopmanstraat in Rotterdam. Uiteindelijk bleek in het ziekenhuis dat hij levensgevaarlijk gewond was geraakt.



Geblurd

Van een aantal verdachten is de identiteit bekend. De politie is nog op zoek naar de identiteit van de volgende verdachten die betrokken zijn geweest bij de steekpar tij cq openlijke geweldpleging van maandag 12 april 2021. Deze foto’s zijn in eerste instantie geblurd. Wanneer de identiteit van de verdachten voor 20 mei niet bekend is, zullen de foto’s ongeblurd worden getoond.