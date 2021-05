Man beroofd tijdens uitlaten hond

Op de parkeerplaats bij de hondenuitlaatplaats stonden een hoop auto’s. Ook waren er enkele mensen in het bos aanwezig. We hopen dan ook dat iemand iets gezien heeft. Heeft u meer informatie over dit incident? Neem dan contact op via 0900-8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000. Ook kunt u onderstaand formulier invullen.