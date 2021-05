Dronken bestuurder onderuit en gearresteerd

De 33-jarige man uit Middelburg werd voor verder onderzoek en verhoor naar een politiecellencomplex gebracht. Hij weigerde aan het politieonderzoek mee te werken. Zo werkte hij onder andere niet mee aan een verplichte ademanalyse, omdat hij vermoedelijk teveel alcohol had gedronken. Er wordt nog onderzoek gedaan naar de eigenaar van het voertuig, omdat dit nog niet kon worden vastgesteld. Ook wordt nog onderzocht wat voor soort voertuig dit is, scooter, bromfiets of motor. De man is dinsdag verhoord en kan diverse bekeuringen tegemoet zien. Omdat hij nog diverse veroordelingen op zijn naam heeft staan, blijft hij tot half juni vastzitten.