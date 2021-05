Voetgangster door auto aangereden, politie zoekt getuigen

De politie is een onderzoek gestart en is op zoek naar de automobilist en een vrouw, die ook in de auto zat. Het gaat om een grijze Ford Focus of Ford Mondeo met een donkergrijs/zwart kinderzitje met een rode streep over de zijden. Verder zoekt de politie de bestuurder van een witte Opel, die de aanrijding heeft gezien. Alle betrokkenen worden gevraagd contact op te nemen met de politie: 0900-8844. Of via het Politie WhatsApp nummer 06 - 1220 7006. U kunt ook een tipformulier invullen. Vermeld voor een snelle informatieverwerking het dossiernummer: 2021118273.