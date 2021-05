Meerdere overvallen in Opsporing Verzocht

Op zondag 9 mei heeft er een woningoverval plaatsgevonden op de Arenborg in de Amsterdamse wijk Zuid- Buitenveldert. Twee mannen drongen de woning binnen en bedreigden de bewoonster die thuis was met vier jonge kinderen. De recherche is op zoek naar camerabeelden van de omgeving. De volgende zaken komen verder in de uitzending aan bod:

Amsterdam - woningoverval Arenborg

Amsterdam - twee overvallen op Albert Heijn

- twee overvallen op Albert Heijn Hedel - beschieting woningen

- beschieting woningen Soest - voorbereiding liquidatie

- voorbereiding liquidatie Amsterdam - explosieven en beschieting avondwinkel

- explosieven en beschieting avondwinkel Nijmegen - brandstichting woning

Daarnaast wordt een terugkoppeling gegeven van de resultaten uit de vorige uitzending van 20 april 2021.