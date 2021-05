Start wapeninleveractie ’#DropIt’

Daarom kunnen in de week van maandag 17 tot en met zaterdag 22 mei wapens, zoals slag-, steek- of stootwapens anoniem en zonder strafvervolging bij de politiebureaus van de Eenheid Den Haag worden ingeleverd. In elk bureau staat een container waarin de wapens kunnen worden gedeponeerd. De actie is vooral gericht op jongeren en hun ouders. Via social media, posters op scholen en stoepborden vraagt de politie aandacht voor de inleveractie om zo jongeren te bewegen hun wapens in te leveren. Uiteraard kunnen naast jongeren ook andere burgers hun wapens inleveren. Bij de campagne is ook Youtuber Nesim El Ahmadi betrokken.