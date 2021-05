Diensthond speurt inbreker op

De politie kreeg rond 1.55 uur de melding van een verdachte situatie bij een flatgebouw. Daar stond een auto geparkeerd met de kofferbak open. In het voertuig lagen mogelijk gestolen goederen afkomstig uit bergingen van het appartementencomplex. Een hondengeleider ging op aanwijzen van getuigen op zoek naar mogelijk verdachten. Die zouden zich achter een aantal garageboxen verstopt hebben. Uiteindelijk speurde de diensthond een verdachte op. De man had zich bedekt met takken en bladeren, maar diensthond Paco liet zich daardoor niet om de tuin leiden. De man is aangehouden. Er is nog gezocht naar een tweede inbreker maar deze is niet aangetroffen. De verdachte is overgebracht naar het politiebureau voor verder onderzoek.