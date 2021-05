Inbreker na zoekactie aangehouden, 3 personen nog op de vlucht

Agenten kregen rond 05.15 uur de melding van een inbraak bij een bedrijf aan het Lissenveld. Daarbij is gezien dat de daders met onbekende buit in een donkerkleurige auto met Duits kenteken zijn weggereden in de richting van Breda. Direct zijn meerdere politie-eenheden ingezet en is een zoekactie gestart. Bij de parkeerplaats Hoge Aard bij Molenschot zien agenten een auto met vier inzittenden. De vier personen rennen een weiland in. Agenten gaan er te voet achteraan. Een van de mannen werd snel gepakt en is aangehouden. Er is nog enige tijd tevergeefs, ook met politiehonden en de politiehelikopter, naar de drie overige verdachten gezocht. De achtergebleven auto waarin de verdachten zaten is in beslag genomen. De politie doet verder onderzoek naar de bedrijfsinbraak.