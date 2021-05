Man gewond in gezicht na vechtpartij

Agenten waren na de melding van de vechtpartij snel ter plaatse en troffen twee mannen aan die bebloed waren. Een van de mannen, een 33-jarige Middelburger, bleek gewond te zijn en is ter plaatse behandeld aan zijn verwondingen. Hij heeft aangifte gedaan van mishandeling. De andere man is aangehouden en overgebracht naar het politiebureau voor verder onderzoek. Wat er precies gebeurd is en waarom de ruzie is ontstaan is nog onduidelijk.