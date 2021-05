Getuigen gezocht! Explosie woning Heusden

Explosie

Rond 23.45 uur ontstond gisteravond een explosie bij een huis aan de Zustersteeg in Heusden .Deze explosie werd veroorzaakt door zwaar vuurwerk en zorgde voor flinke schade aan de voorzijde van de woning. Op het moment van de explosie waren twee volwassenen en vier kinderen in de woning aanwezig. Gelukkig kwamen de bewoners met de schrik vrij. Onze recherche gaat uit van een misdrijf en onderzoekt de zaak. Wij komen graag in contact met getuigen of mensen die ons meer kunnen vertellen.

Verdachte

De vermoedelijke dader vluchtte na de explosie op een motor richting de Westakker in Heusden. Wij zochten vannacht met meerdere eenheden en een helikopter naar deze verdachte, maar tot op heden hebben we deze nog niet kunnen aanhouden.



Onderzoek

Rechercheurs doen tactisch en technisch onderzoek op de locatie naar aanwijzingen en/of sporen. Op die manier proberen we meer informatie te vinden over de toedracht van deze explosie. Daarbij komen we graag in contact met mensen die hierover meer informatie hebben.

Heeft u iets gezien en/of gehoord? Kunt u ons meer vertellen over de mogelijke toedracht van dit incident of heeft u camerabeelden die ons zouden kunnen helpen in het onderzoek? Laat het ons dan weten via 0900-8844 en help ons bij het onderzoek! U kunt ook het tipformulier onderaan deze pagina gebruiken. Blijft u liever anoniem? Dan kunt u uw informatie doorgeven via 0800-7000.