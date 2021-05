Getuigen gezocht van overval

Rond 20.10 uur kreeg de politie een melding dat een eetgelegenheid aan de Veldbloemenweg werd overvallen. De overvaller bedreigde een medewerker met een vuurwapen gelijkend voorwerp en ging er vervolgens op een zwarte scooter vandoor met een nog onbekende buit. Van de dader is het volgende signalement bekend:

Man

Ongeveer 20 jaar oud

Normaal postuur

Licht getint uiterlijk

1.80 meter lang

Droeg donkere kleding

Getuigen gezocht

De politie komt graag in contact met mensen die iets gezien of gehoord hebben rond 20.10 uur in de omgeving van Veldbloemenweg. Of heeft u andere informatie over deze overval? De politie neemt ook graag kennis van eventuele (camera)beelden. U kunt ze uploaden via dit formulier onder vermelding van zaaknummer: 2021096117. Neem dan contact op de politie via 0900-8844. U kunt ook anoniem uw informatie delen via Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000.

2021096117