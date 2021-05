Dode baby gevonden in park

Het onderzoek is nog in volle gang. Vandaag wordt in het park nog gezocht naar sporen en in de omgeving vindt een buurtonderzoek plaats. Eventuele camerabeelden worden bekeken. Het lichaam van het meisje zal worden onderzocht om meer duidelijkheid te krijgen over doodsoorzaak en identiteit.

De politie maakt zich ernstig zorgen over de geestelijke en fysieke gezondheid van de moeder van het meisje. Zij heeft mogelijk dringend hulp nodig. Ook getuigen die vermoeden wie de moeder is, worden verzocht de politie te bellen. Daarnaast sluiten wij niet uit dat de moeder woonachtig is in België, ook getuigen daar kunnen contact met ons opnemen.

Getuigen kunnen zich melden op 0900-8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. Wilt u informatie over een ernstig misdrijf vertrouwelijk melden? Belt u dan naar Team Criminele Inlichtingen via 088 - 661 77 34 (gebruikelijke belkosten).