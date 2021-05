Man aangehouden voor bedreiging en belediging politieagent

De man was naar het bureau gekomen, omdat er vernielingen waren gepleegd aan zijn auto, maar keerde zich verbaal tegen de politiemensen die hem te woord stonden. Hij beledigde een van de politiemensen nogal grof. Toen die daar wat van zei, begon de verdachte de agent te bedreigen. Daarop is hij aangehouden. Hij is overgebracht naar het politiecellencomplex in Breda. Ook tijdens de rit naar het cellencomplex schold hij de politiemensen in de auto uit. De verdachte heeft de nacht in de cel doorgebracht en wordt vandaag verhoord.