Overval supermarkt in Goes

Goes - Vanmiddag is omstreeks 14.15 uur een overval gepleegd in een supermarkt aan de Van Doornestraat. Een man bedreigde een kassamedewerkster met een mes. Hij heeft wat wisselgeld buitgemaakt. Hij vluchtte op een fiets. Getuigen worden gevraagd te bellen met de politie via 0900-8844