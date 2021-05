Slapende man in trein met drugs aangehouden

Bij navraag van zijn personalia bleek dat hij bekend is vanwege drugsdelicten. Hierop besloten de agenten hem te fouilleren. Hij bleek twee broeken over elkaar te dragen. Uit de onderste broek kwam een boterhamzakje met daarin zeven gripzakjes en een wikkel met wit poeder tevoorschijn. Gezien de hoeveelheid en antecedenten werd besloten de verdachte aan te houden. Hierop werd hij recalcitrant en beledigde de agenten tijdens het transport en in het cellencomplex. meerdere keren met de term ‘kankerracisten’. Bij de insluiting in Breda spuugde hij in de richting van een politieman en trapte tegen de celdeur. De in beslag genomen drugs zijn getest en waren positief op cocaïne