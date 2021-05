Verdachte probeert in te rijden op politiemensen en ontkomt

De man was staande gehouden voor controle, maar ging er vandoor. De politiemensen moesten opzij springen om niet geraakt te worden door de wegscheurende verdachte. Hij is met zeer hoge snelheid naar België gevlucht en niet aangehouden. Zijn identiteit is bekend. In de loop van de nacht hebben Belgische politiemensen in Antwerpen de verdachte en zijn auto aangetroffen, zij handelen de zaak verder af.