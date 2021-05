Tweede onderzoek in woning na vuurwerkvondst

In de eerste onderzochte woning werd in totaal 43 kilo professioneel zwaar vuurwerk aangetroffen. Het vuurwerk is in beslag genomen en afgevoerd. Daarnaast moest de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) eraan te pas komen om een zelfgemaakte vuurwerkbom te ruimen.

Op woensdag 12 mei vond een doorzoeking van een tweede woning plaats. In deze woning is ruim 38 kilo professioneel vuurwerk aangetroffen en in beslag genomen. Daarnaast zijn er twee nepvuurwapens in gevonden.

Het vuurwerk dat in deze woningen is gevonden, lag in verschillende kamers en had dus niet alleen schade toe kunnen brengen aan de bewoners, maar ook aan omwonenden. Het ging hier om vuurwerk in de zwaarste categorie. De impact van een eventuele explosie daarvan was groot geweest en had meerdere woningen kunnen raken.