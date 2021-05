Politie zoekt camerabeelden van ongeregeldheden Doetinchem

Na afloop van de thuiswedstrijd van De Graafschap, en het mislopen van de promotie, sloeg de sfeer rond het stadion om. De groep van 400 supporters die zich daar had verzameld werd gesommeerd om te vertrekken. Een groep van zo’n 150 personen voldeed hier niet aan. Daarop is de ME ingezet, om deze mensen alsnog te laten vertrekken. Daarbij was de sfeer gespannen en werd fors geweld richting de politie gebruikt, onder meer door het gooien van stenen, vuurwerk en flessen.