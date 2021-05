Geen brandstichting vastgesteld bij autobrand

De politie heeft de autobrand onderzocht om te achterhalen of er mogelijk sprake was van brandstichting. Uit het horen van getuigen en het bekijken van camerabeelden uit de buurt is niets naar voren gekomen dat op brandstichting wijst. Er is ook sporenonderzoek verricht, maar hierbij kon geen brandoorzaak worden vastgesteld. Mogelijke sporen kunnen ook door de brand vernietigd zijn. Omdat geen enkele bevinding uit het onderzoek op brandstichting wijst, heeft de politie het onderzoek in overleg met het OM afgerond. De betrokkenen zijn hierover geïnformeerd. De politie wil haar dank uitspreken aan de mensen die de betreffende nacht alert hebben gereageerd of op andere wijze aan dit onderzoek hebben bijgedragen.