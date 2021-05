Aanhouding na dodelijk steekincident Zwolle

Wat er aan het steekincident vooraf ging en wat de relatie tussen de Zwollenaren is, wordt onderzocht. Mochten er mensen zijn die meer weten, iets hebben gehoord of gezien, dan vragen we ze direct contact op te nemen via 0900-8844. Anoniem je verhaal doen kan ook via 0800-7000. Alle informatie, hoe klein het ook lijkt, kan van belang zijn voor het politieonderzoek.