Getuigen en camerabeelden gezocht straatroof

De vrouw kwam rond 19.30 uur vanuit de Schaepmanlaan en stond vervolgens stil bij het Geerenplein. Kort daarna werd ze aangevallen door een man met een zwarte hoodie aan. Hij ging er met haar tas vandoor in de richting van de Israelstraat en Weteringstraat. Waarschijnlijk is hij daarna richting het centrum gefietst.

We zijn op zoek naar camerabeelden in deze omgeving.

Help ons de verdachte te vinden!

Omdat de verdachte meteen na de overval is gevlucht, zijn we op zoek naar getuigen die in de buurt van deze route wonen en misschien iets verdachts gezien hebben. Daarbij willen we specifiek vragen of mensen in die buurt met een camera aan hun huis, de beelden willen bekijken op donderdag 13 mei tussen 19.30 uur en 19.50 uur.

Zie je bijvoorbeeld een fietser in een zwarte hoodie die snel voorbij komt? Laat het ons weten! Dit helpt ons met het signalement en het onderzoek. Ook als je in de omgeving van Baarn een tas (met of zonder inhoud) vindt, neem dan contact op.

Tips en beelden delen

Videobeelden zijn eenvoudig te uploaden via onderstaand tipformulier. Deze kunt u ook gebruiken voor het doorgeven van tips over deze zaak. U kunt ook telefonisch contact opnemen via 0900-8844.

Weet u meer over deze zaak, maar wilt u anoniem blijven? Dan kunt u 100% anoniem uw tips doorgeven via Meld Misdaad Anoniem op telefoonnummer 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl