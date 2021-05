Poging diefstal motorfiets

Omstreeks 01.35 uur kreeg de politie melding van de poging tot diefstal van een geparkeerd staande motorfiets. De diefstal was mislukt doordat het alarm afging. Er was gezien dat de verdachten waren gevlucht en waren weggereden in een grijze personenauto. De politie trof de auto in de omgeving aan en kon de drie inzittenden aanhouden. In de auto werd ook inbrekersgereedschap aangetroffen.

De politie stelt een nader onderzoek in.

2021097187