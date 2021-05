Politie zoekt getuigen steekincident

Omstreeks 22.50 uur meldde het slachtoffer, een 24-jarge man uit Hoofddorp, bij de politie dat hij op straat een man was tegen gekomen. Met deze man was het tot een conflict gekomen, waarbij het slachtoffer met een scherp voorwerp was gestoken. Hierbij had hij een verwonding opgelopen. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis voor behandeling.

De politie stelt een nader onderzoek in naar de toedracht en de identiteit van de dader.

2021097213