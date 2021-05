Nesim el Ahmadi zet zich in voor wapeninleveractie

In een video laat Nesim zien wat de wapeninleveractie inhoudt, hoe het ophalen van een vuurwapen bij iemand thuis werkt en deelt een slachtoffer van een steekincident zijn indrukwekkende verhaal. Steeds vaker worden steekwapens bij minderjarigen in beslaggenomen. Wanneer je al van huis gaat met een wapen op zak, is de stap om daarnaar te grijpen nog maar klein. Met deze actie wil de politie jongeren bewust maken van de gevaren van het hebben van wapens en het aantal wapens in de samenleving verminderen.



Container

Daarom kunnen in de week van maandag 17 tot en met zaterdag 22 mei wapens zoals slag-, steek- of stootwapens anoniem en zonder strafvervolging bij de politiebureaus van de Eenheid Den Haag worden ingeleverd. In elk bureau staat een container waarin de wapens kunnen worden gedeponeerd. De actie is vooral gericht op jongeren en hun ouders. Via social media, posters op scholen en stoepborden vraagt de politie aandacht voor de inleveractie om zo jongeren te bewegen hun wapens in te leveren. Uiteraard kunnen naast jongeren ook andere burgers hun wapens inleveren.

Inleveren vuurwapens

Voor het inleveren van vuurwapens, explosieven en/of munitie moet een afspraak worden gemaakt om deze thuis op te laten halen door de politie. Anoniem inleveren van een vuurwapen is dus niet mogelijk. Het maken van een afspraak kan via 0900 – 8844. Een politiefunctionaris in burgerkleding komt het wapen dan in een onopvallende politieauto thuis ophalen. Vervolgens wordt onderzocht of het ingeleverde vuurwapen betrokken is geweest bij een strafbaar feit. Er is geen vervolging voor het bezit van het vuurwapen.

Meer informatie over de actie is hier te vinden.