Aanhouding voor incident Zweedsestraat

Agenten kregen rond 20.45 uur een melding dat er een man met ontbloot bovenlichaam op de Zweedsestraat liep met een hond. Hij had een groot mes bij zich een schreeuwde. Agenten die er op afkwamen hebben na een BTGV (benaderingstechniek gevaarlijke verdachte) de man aangehouden. De 33-jarige man bleek gewond te zijn. Vermoedelijk is hij eerder op de avond gestoken. Agenten onderzochten de zaak en deden even later een inval op de Deensestraat. Daar hielden zij een 39-jarige man aan zonder vaste woon- of verblijfplaats.

Informatie?

Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd en waar precies. De politie komt graag in contact met getuigen die ons meer kunnen vertellen. Heeft u informatie? Bel 0900-8844 of vul onderstaand tipformulier in. Blijft u liever anoniem? Bel dan 0800-7000.