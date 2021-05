Agent en omstanders gewond door verdachte

De meldkamer ontving rond 16.00 uur een melding omdat een 25-jarige man uit Tilburg diverse vernielingen had gepleegd in de coffeeshop. Als politie ter plaatse komt om de man aan te houden verzet hij zich hevig en vindt er een korte achtervolging te voet plaats. Diverse omstanders op het pad van de verdachte raken gewond, ook een politieagente raakt gewond als zij tijdens een worsteling de man probeert de overmeesteren. Zij zijn nagekeken en indien nodig behandeld door de ambulancemedewerkers.

De verdachte is uiteindelijk, onder andere door het gebruik van pepperspray, geboeid en meegenomen naar het politiecellencomplex. Hier bleek dat de man ook gewond is geraakt tijdens het incident, hij is hiervoor behandeld in het ziekenhuis.