Bestuursdwang na aantreffen lachgascilinders

Omdat het niet op de juiste (professionele) manier bewaren van dergelijke cilinders een behoorlijk risico met zich meebrengt en er dus gevaar kan ontstaan in een woonwijk, is de politie meteen in actie gekomen. Op het adres werd een huiszoeking gedaan.

Er werden 20 cilinders met lachgas aangetroffen in de betreffende woning. De opslag van de cilinders was niet conform de Wet Milieubeheer. Hierop is de gemeente Roosendaal in kennis gesteld en een medewerker kwam ter plaatse om de bewoner van het pand bestuursdwang aan te zeggen. Dit houdt o.a. in dat de kosten voor het veilig afvoeren en opslaan van de cilinders zal verhalen op de bewoner.

De politie maakt proces-verbaal op en het Openbaar Ministerie neemt daarna een beslissing over de verdere afhandeling van deze zaak. De cilinders lachgas zijn door een gespecialiseerd bedrijf afgevoerd.