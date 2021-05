Verdachte overval supermarkt aangehouden

Na de overval startte een zoekactie naar de dader. Meerdere politiemensen zochten in de buurt naar de overvaller die op de fiets gevlucht was. Er zijn getuigen gehoord door de politie en uiteindelijk was er donderdagavond een doorbraak in de zaak.

Tijdens het onderzoek werd duidelijk waar de mogelijke overvaller zou verblijven. Door een hulpofficier van justitie is een machtiging gemaakt waarmee de politie de woning van de verdachte mocht betreden en dat is vrijdagochtend vroeg gebeurd.

In een woning in het centrum van Goes is een 24-jarige man aangehouden omdat hij verdacht wordt van het plegen van de overval op de supermarkt. Politieagenten hebben een doorzoeking gedaan in zijn woning en troffen daar attributen aan die waarschijnlijk bij de overval gebruikt zijn, ook vonden zij een geldbedrag dat mogelijk afkomstig is van de supermarkt.

De verdachte is overgebracht naar een politiecellencomplex. Hij is ingesloten en wordt gehoord door rechercheurs.