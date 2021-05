Man zwaar mishandeld; politie zoekt getuigen

Rond 21:30 uur kwam een melding binnen van vechtpartij bij het Park Oosterhout. Aangekomen bij het Tuinderspad troffen agenten drie mannen waarvan één flink gewond was. Net daarvoor was in het park een conflict geweest met twee andere mannen. Eén van hen had daarbij een scherp voorwerp gepakt en meerdere malen uitgehaald naar het slachtoffer. Daarna gingen de twee personen ervandoor. Meerdere eenheden hebben in de omgeving gezocht naar de verdachten, maar hen niet meer aangetroffen. Het slachtoffer is vervoerd naar het ziekenhuis voor behandeling aan zijn verwondingen.



Eén van de verdachten was geheel in het zwart gekleed en droeg een zwarte pet. De andere verdachte had een grijskleurige jas en een lichtgroene broek.



De recherche heeft een onderzoek ingesteld en is op zoek naar getuigen. Heeft u even voor 21:30 uur het conflict gezien op het Koning Nobelpad? Heeft u de mogelijke verdachten voor of na het incident gezien in de omgeving van het Oosterhout-park? Of heeft u andere informatie over deze mishandeling? Neem dan contact op via telefoonnummer 0900-8844 of bel anoniem met 0800-7000.



2021097872