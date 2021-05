Verdachte aangehouden voor heling

Na een melding is de politie een onderzoek gestart naar de heling van een scooter. Agenten konden daarop de verdachte op heterdaad aangehouden. Bij een doorzoeking in een loods in Heiloo werden daarna meerdere scooterframes en onderdelen in beslaggenomen. Ook werd beslag gelegd op een auto en verschillende luxe goederen. De herkomst van de spullen wordt verder onderzocht.



De 20-jarige man is in afwachting van het onderzoek in vrijheid gesteld, maar blijft verdachte in deze zaak. Het onderzoek wordt voortgezet.



202194907