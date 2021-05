Beschonken bestuurder raakt weg kwijt

Politie- en ambulancemedewerkers zijn in de omgeving gaan rondrijden met groene, blauwe en oranje zwaailampen tot de man aangaf dat hij de lampen zag. Hij bevond zich op een doodlopende weg, de Klaverweg. Hij vertelde dat hij zijn oriëntatie kwijt was geraakt, de doodlopende weg was ingereden, hier had proberen te draaien, maar toen met zijn auto in de sloot terecht was gekomen. De man was niet gewond.

Wel bleek dat de man gedronken had. Uit de ademanalyse bleek dat hij bijna drie keer teveel alcohol had gedronken. Zijn rijbewijs was vanwege een eerdere veroordeling ongeldig verklaard. Tegen de 38-jarige Oosterhouter wordt proces-verbaal opgemaakt.

De auto waar de man in reed is uit de sloot gehaald door een takelbedrijf. De man zelf is afgezet op het adres waar hij aangaf te verblijven.