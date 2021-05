Dronken bestuurder en bijrijdster aangehouden

Om de vrouw onder controle te krijgen gaf de agent de vrouw vervolgens een klap in haar gezicht. De Roosendaalse is hierop aangehouden en vervoerd naar een politiecel. Daar werd een ambulance gebeld, omdat de vrouw letsel had opgelopen. Vanwege de beschonken toestand van de vrouw is zij ter observatie en behandeling opgenomen in het ziekenhuis. Als de vrouw uit het ziekenhuis ontslagen wordt dan zullen agenten haar op het bureau verhoren. De agent die tegen zijn hoofd is getrapt doet aangifte van mishandeling.