Echtelijke twist mondt uit in aanhouding

Toen de agenten ter plekke kwamen bleek dat het ging om een relationeel conflict. Eén van de twee betrokken mannen, een 46-jarige Belg, werd door de agenten weggeleid van het conflict en leek hierdoor te kalmeren. Plotseling rende hij op een woeste manier weer terug naar de man en de vrouw, de andere twee betrokkenen bij het conflict. Eén van de agenten positioneerde zich voor de vrouw om haar af te schermen. Ze waarschuwde de man dat hij moest stoppen, anders zou ze pepperspray gebruiken. De man stopte niet en de agente spoot met pepperspray. De man stopte nog altijd niet en liep vol tegen de agente aan. Hij gaf haar een harde duw waardoor ze ten val kwam.

Door de twee andere aanwezige agenten is de man naar de grond gewerkt en een ogenblik later was hij geboeid en kon hij worden aangehouden en in de dienstauto worden geplaatst. Dit ging ook niet zonder slag of stoot, de Belg bleef agressief in het rond schoppen. De agenten moesten fysieke dwang toepassen om de man in de auto te krijgen en vervolgens te kunnen vervoeren naar een politiecellencomplex. Hij heeft daar de nacht doorgebracht en mag zaterdag een verklaring geven voor zijn gedrag.